Douanes américaines : votre compte Facebook, s’il vous plaît !

Ça a l’apparence d’une blague et, pourtant, cela n’en est pas une. Depuis le 20 décembre, une ligne est venue s’ajouter sur le fichier de demande ESTA (système électronique d'autorisation de voyage) que doit remplir tout visiteur étranger souhaitant entrer sur le territoire américain temporairement. C’est le site Politico qui en avait fait le premier la découverte avant que tous les touristes potentiels remplissant le formulaire du programme d'exemption de visa pour la première fois (ou faisant leur renouvellement) ne tombent dessus.





A défaut d’avoir pu obtenir de Google, Apple, Facebook et autres géants de la Silicon Valley un moyen d’obtenir les précieuses informations pour traquer de potentielles menaces terroristes, le gouvernement américain s’en remet au bon vouloir des étrangers voulant venir aux Etats-Unis. L’administration Obama, qui a fait passer sa mesure en catimini malgré l’opposition des entreprises high-tech et des associations de consommateurs, fait valoir la défense du territoire et entend ainsi mieux "identifier en amont de possibles menaces terroristes".





Pour le Center for Democracy and Technology (CDT) qui veille à la protection des droits sur internet, ce sont "des informations très sensibles sur les opinions, les croyances, l’appartenance à une communauté" qui vont tomber dans les mains du gouvernement, sans qu’aucune restriction d’utilisation n’ait été définie. Mais chacun aura fourni les éléments volontairement. Une ambivalence qui pourrait créer des précédents. Car il y a fort à parier que la mesure fasse des émules. Le Canada a d’ailleurs institué depuis novembre dernier un système de visa électronique similaire dont doivent s’acquitter tous les visiteurs étrangers qui n’avaient plus besoin de visa jusque-là.