Et les 10 mots de passe les plus piratés en 2016 sont…

C'est un mraronnier de l'info techno, mais on ne s'en lasse pas ! La société de sécurité informatique Keeper Security vient de dévoiler son palmarès des pires mots de passe de l’année écoulée. Sans véritable grande surprise, le très populaire "123456" est encore et toujours le plus couramment utilisé en 2016. Pas moins de deux internautes piratés sur dix l’utilisaient l'an dernier. Il est suivi de "123456789" qui, bien qu’il puisse sembler un brin plus complexe, est tout aussi peu sécurisé, comme on le peut le voir. Sans oublier l'indéboulonnable "qwerty", qui clôture ce magnifique podium des mots de passe les plus bidons.





"La liste des mots de passe les plus utilisés ne changent quasiment pas d’une année sur l’autre. Cela montre qu’il reste encore du travail pour éduquer les internautes aux bases de la sécurité informatique". C’est le constat un brin désabusé des chercheurs de Keeper Security. Ces experts regrettent que les sites internets ne banissent pas manu militari ces mots de passe. Cela obligerait les internautes, notamment ceux qui débutent en informatique, à se doter d’un vrai mot de passe sécurisé.