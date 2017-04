Et si l’eSport devenait une discipline olympique ?

Si la liste des jeux présents à Hangzhou en 2022 n’a pas été dévoilée, les fans d’esport pourront patienter avec les démonstrations qui seront effectuées en 2018 à Djakarta. Les yeux rivés sur les écrans géants, ils suivront leurs champions à FIFA 2017 (jeu de football), à un jeu de stratégie en temps réel, ainsi qu’à un Moba (pour "Multiplayer online battle arena", soit "Arène de bataille en ligne mutlijoueur", dont le jeu League of Legends est le plus populaire). La bataille entre les différents éditeurs de jeux devraient être féroce pour être sélectionné pour les Asian Games, tant les retombées publicitaires (et économiques) pourraient être grandes.