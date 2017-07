Et si Netflix s’offrait l’adaptation en série d’Assassin’s Creed ?

Et comme le souhaite le géant français du jeu vidéo pour tous ses projets parallèles, le scénario se devra d’être original, non aligné sur l’un des opus. Pour Castlevania, Adi Shankar avait suivi la même ligne de conduite, reprenant les codes de l’histoire mais à travers une trame originale.





On sait que des discussions avaient été entamées entre Ubisoft et Netflix il y a quelques mois, mais rien ne laissait présager qu’il s’agissait d’une adaptation d’Assassin’s Creed. Le réseau américain de Reed Hastings est déjà disponible sur PlayStation 4 et Xbox One, et il y trouverait ainsi un lien logique.





Le prochain épisode Assassin’s Creed : Origin est attendu pour le 27 octobre prochain. L’histoire sera cette fois transposée au temps des pharaons et de l’Egypte antique, là où la confrérie des Assassins vit le jour. Nous avions eu l’occasion de le prendre en main lors du salon E3 2017 à Los Angeles en juin.