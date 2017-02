Galaxy Note7 explosifs : et si Samsung les remettait en vente ?

Et c’est pas fini ! On se croirait dans une publicité pour un opérateur de téléphonie mobile, mais cela semble être devenu le leitmotiv du Galaxy Note7 de Samsung. Une affaire sans précédent autour de batteries qui prennent feu, un rappel de tous les smartphones et une nouvelle politique de vérification de batterie sous forme de publicité matraquée quotidiennement à la télévision : le fabricant sud-coréen en a vu de toutes les couleurs depuis le mois d’août dernier.





Mais il aurait peut-être trouvé le moyen de ne pas lâcher le devant de la scène avec son appareil haut de gamme, acclamé par la critique avant d’être pointé du doigt.