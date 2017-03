Et si vous ne "matchiez" qu'avec des gens riches ou beaux ? Tinder aurait une section "Select", réservée aux élites

Le site Techcrunch appuie ses affirmations sur des témoignages de personnes qui ont reçu une proposition pour faire partie de cette version spécial happy few. "Cette source nous a dit que c’était pour les célébrités et les gens qui ont la cote sur Tinder", rapporte Techcrunch, qui montre un message type reçu. Il prend la forme d'un texto, sur lequel est écrit "I am inviting you to join Tinder Select, a membres only commuynity. To complete your invitation, tap here", suivi d’un lien renvoyant vers une page internet.





Il semblerait, d’après les observations, que Tinder inviterait certains profils de la plateforme, qui auraient eux-même la possibilité d’en "nommer" d’autres. Mais ces derniers ne peuvent en revanche pas inviter d’autres amis à les rejoindre. Une pette technique qui empêcherait cette sélection de s'élargir de façon trop incontrôlable. Techcrunch n’a pas encore clairement établi comment et sur quels critères Tinder déciderait qui est invité et qui ne l’est pas, mais le principal point commun, parmi tous ceux qui figurent sur l’application Select, serait qu’ils sont "généralement attrayants et relativement de bonne catégorie socio-professionnelle".