Accident mortel d'une Tesla en Autopilot : le conducteur n’a pas répondu à sept alertes de sécurité

DRAME - En mai 2016 sur une autoroute de Floride, un conducteur était décédé au volant de sa Tesla Model S alors qu’il avait enclenché l’Autopilot. Son véhicule avait percuté un camion à près de 120 km/h. Plus d’un an plus tard, l’enquête démontre que la victime, malgré les alertes, n’a pas eu le comportement adéquat pour éviter le drame.