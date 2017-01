Explosions du Galaxy Note 7 : Samsung confirme que la batterie était en cause

Plus de 700 testeurs en interne et extérieurs à Samsung ont tenté de comprendre l’origine du problème, et notamment les incendies déclenchés sur les batteries. Quelque 200.000 Galaxy Note7 et plus de 30.000 batteries ont ainsi fait l'objet d'une enquête minutieuse. Schémas projetés devant les spectateurs, Samsung a montré comment, dans un premier cas, la batterie avait été écrasée pour tenir dans l’appareil, provoquant un positionnement anormal des électrodes. Le second schéma montrait un problème de soudure qui a généré le court-circuit.





Samsung, qui ne les a jamais cités durant la conférence de presse, a assuré ne pas avoir l’intention de poursuivre ses fournisseurs en justice. SDI a d’ores et déjà annoncé dans un communiqué l’investissement de 150 milliards de wons (environ 120 millions d’euros) pour améliorer la sécurité de ses produits.