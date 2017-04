Facebook se lance dans l’amitié en réalité virtuelle

L’avenir sera connecté, intelligent et dans une autre réalité, ou ne sera pas ! Ainsi Facebook a-t-il défini ses prochains axes d’évolution au terme de deux jours de présentation, devant un parterre d’entrepreneurs et de développeurs réunis à San Jose. La conférence annuelle F8 a permis à Mark Zuckerberg et les siens de présenter les futurs projets du réseau social et d’en définir trois tendances fortes : la connectivité, l’intelligence artificielle et la réalité virtuelle.





Parmi les thématiques sur lesquelles planche Facebook, il y a évidemment la réalité virtuelle. Depuis le rachat d’Oculus à prix d’or il y a près de trois ans, on se demandait bien ce que la firme de Palo Alto comptait en faire. On le sait désormais, cela se nomme Facebook Spaces et illustre parfaitement la dimension sociale tant recherchée par la réalité virtuelle et indissociable du puissant réseau. Cette application pour le casque Oculus Rift se veut un espace de rencontre entre amis, virtuel, ludique et interactif. En bref, vous serez tous ensemble dans un salon, un jardin, une soirée… mais chacun chez soi avec un casque sur le nez. Une façon de repenser les relations humaines.