Apple pourrait généraliser la reconnaissance faciale dès 2018 sur tous ses iPhone

Cela laisserait entendre que le design de l’iPhone X (prononcé 10) serait le futur look de toute la gamme, abandonnant celui de l’iPhone 8 en place depuis 2014 et l’iPhone 6. Une façon aussi de se passer de l’appellation "iPhone 9" qui n’aurait plus de sens pour ouvrir une nouvelle ère. Il ne reste plus qu’à attendre le 3 novembre pour voir arriver l’iPhone X et tester la reconnaissance biométrique proposée pour accéder au contenu du smartphone. Mais il faudra aussi être patient car il se pourrait que l’iPhone X soit difficile à trouver en raison de retard dans la production.