Facebook censure la photo d’une statue en bronze… parce que Neptune y apparaît nu !

Cachez ce pénis (en bronze) que je ne saurais voir. L’histoire se répète et se ressemble. Facebook a pris l'habitude de bannir tout signe de nudité sur son site et, apparemment, les statues de dieu romain n’échappent pas à la règle. Cette fois-ci, c’est le cliché d’une sculpture en bronze du XVI siècle représentant Neptune, qui se trouve sur la Piazza Maggiore, en plein centre de la ville de Bologne (nord de l'Italie), qui a été censuré par le réseau social fin décembre, rapporte The Daily Telegraph.





La divinité mythologique apparaît nue, avec une longue barbe et le trident à la main. Un contenu que le réseau social américain considère comme "explicitement sexuel", ce qui va à l’encontre des règles admises sur sa plateforme. Sur sa page Facebook, Elise Barbari, historienne de l’art et auteure de la publication incriminée, a fait part de son indignation face à cette décision pour le moins surprenante : "Censurer Neptune ?? C'est fou ! (…) Comment peut-on censurer un objet d'art ?", écrit-elle, médusée par la décision du géant américain.