Facebook compte désormais deux milliards d’utilisateurs

Lancé en 2004 à Harvard puis généralisé au reste du monde en septembre 2006, Facebook avait annoncé en 2012 avoir dépassé le milliard d’utilisateurs. En France, on dénombre quelque 33 millions d’utilisateurs actifs chaque mois et 25 millions qui y reviennent jour après jour, pour une population d’environ 56 millions d’internautes dans l’Hexagone (source : Internet World Stats).





Et le réseau social de se féliciter de voir quotidiennement plus de 800 millions de personnes interagir, liker les messages et qu’ils soient un milliard à utiliser des groupes si importants aux yeux de Facebook pour la masse de données qu’ils fournissent sur les goûts et attentes de chacun... "Cela est rendu possible par les millions de communautés et d'individus qui partagent et créent des contributions importantes sur Facebook", écrit le site sur son blog.