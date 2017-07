Facebook construit un village pour des employés "à 5 mn à vélo du bureau"

Le vaste site se veut un lieu d’accueil pour une véritable communauté Facebook. On y trouvera aussi des commerces en tous genres (pharmacies, épiceries, pressing, cafés, sports bar, spa, etc.), un hôtel et différents espaces de vie ou de promenade à l’attention des employés mais aussi des riverains. Plus besoin de s’éloigner trop de son bureau. La direction a toujours indiqué que les employés vivant sur site ne seraient pas à plus de cinq minutes à vélo de leur bureau.





Officiellement, il s’agit là de permettre à des employés de Facebook d’avoir un logement abordable dans une Silicon Valley qui a vu les prix s’envoler ces dernières années. Le "Campus de Willow" veut ainsi faire face à ce souci mais aussi à celui des transports en commun et routes encombrées dans le secteur. Jusqu’à présent, de grands groupes comme Google ou Facebook mettaient à disposition des bus faisant la navette depuis les différents lieux d’habitation des salariés jusqu’aux campus. Des bus victimes d’actes malveillants voire même d’attaques de la part des locaux.





Ce site que Facebook a voulu comme " un environnement qui reflète l'atmosphère du campus, où les employés soient encouragés à se mélanger et à échanger des idées", expliquait alors le WSJ. "Nous sommes évidemment ravis d'avoir plus de possibilités de logement à proximité du campus", expliquait au quotidien une porte-parole de Facebook. "Mais nous croyons aussi que les personnes travaillent chez Facebook parce qu'on leur montre de la reconnaissance et qu'elles croient en notre rôle."