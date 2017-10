Facebook et Instagram victimes d'une panne mondiale

Facebook et Instagram ne fonctionnent plus chez un grand d'utilisateursà travers le monde. Les premiers signalements ont été enregistrés vers 17h11 (heure de Paris). La panne toucherait notamment les Etats-Unis, le Japon et l'Inde, ainsi que la France, le Royaume-Uni et l'Allemagne, pour l'Europe. D’après le site Down Detector, environ 40 % des utilisateurs de Facebook n’ont tout simplement pas accès au site.





Selon le site américain Mashable, la version web d’Instagram n’est plus du tout disponible, l’application, quant à elle, ne se met plus à jour. La cause de cette panne est inconnue et le moment de la reprise du service n'a pas été communiqué. "Nous sommes conscients que certaines personnes ont actuellement des difficultés à accéder à Facebook et à Instagram. Nous travaillons pour que les choses reviennent à la normale aussi rapidement que possible", a réagi en début de soirée le réseau social.