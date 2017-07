Facebook : non, vous n’avez rien à craindre de Jayden K. Smith !

Depuis plusieurs jours, un message fleurit sur Facebook. A en croire vos amis et connaissances, un certain Jayden K. Smith en voudrait à votre compte et serait même une menace pour votre sécurité. La fin du monde numérique serait quasi proche à en croire les messages alarmistes, souvent envoyés à des dizaines de personnes en simultanée.





Généralement, aucune des personnes qui, pour votre bien, vous avertit n’a été victime du soi-disant hacker. Mais chacun préfère vous prévenir afin d’éviter le drame…