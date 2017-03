Facebook se "snapchatise" en lançant des "stories"

C'est dans un communiqué publié le 28 mars que l'entreprise de Mark Zuckerberg a annoncé des nouveautés sur son application mobile (iOS et Android). Facebook offre désormais à ses utilisateurs la possibilité d'intégrer des "stories", une compilation des photos et vidéos prises durant la journée et visible pendant 24 heures.





Des filtres et effets se sont aussi ajoutés aux différentes fonctionnalités dejà présentes sur le réseau social, permettant de se couvrir d'un masque de raton-laveur, de devenir un Power Ranger ou encore de se doter d'une couronne à la Wonder Woman. Des innovations qui étaient déjà testées depuis quelques mois dans certaines zones du monde et qui ressemblent en tout point à l'application Snapchat que Facebook a tenté de racheter à plusieurs reprises, notamment avec une offre de 3 milliards de dollars.