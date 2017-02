Facebook veut "chasser" LinkedIn sur le marché de l'emploi

Poster votre curriculum vitae sur Facebook, ce sera bientôt possible. Le réseau social va désormais laisser des entreprises publier des offres d'emplois, tandis que, dans un même temps, les internautes pourront déposer leurs candidatures sur le réseau. Une nouvelle mesure qui vise à concurrencer directement LinkedIn, le plus grand site au monde à mettre en relation des professionnels et qui appartient au groupe Microsoft...