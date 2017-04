Facebook veut lire directement dans notre cerveau

"Et si vous pouviez taper directement depuis votre cerveau ? Ça a l’air impossible, mais c’est plus proche que ce que vous pouvez imaginer". Dans sa présentation face à des développeurs d’applications en Californie, la responsable des projets innovants et futuristes de Facebook a révélé mercredi que le réseau social travaillait à un projet très ambitieux. Regina Dugan a expliqué qu’une équipe de plus de 60 scientifiques et ingénieurs spécialisés dans l’intelligence artificielle permettant de comprendre le langage ou les systèmes d’imagerie cérébrale avait pour objectif de créer un système capable de décrypter nos pensées.





Plus précisément, il s’agira de décoder des mots dans la partie du cerveau qui héberge le centre du langage et de les transcrire sur un ordinateur, à la vitesse de 100 mots par minute (soit 5 fois plus rapidement que le temps que nous mettons à taper sur l’écran de notre smartphone). Le système, qui doit être développé en deux ans, nécessitera des "capteurs non invasifs", mais pas d’électrodes implantées chirurgicalement.