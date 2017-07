Facebook vous aide désormais à trouver du wifi gratuit à proximité

Les vacances approchent et, même si le roaming est devenu une réalité en Europe, vous n’aurez peut-être pas de la connexion 3G ou 4G en permanence. Alors, Facebook peut être votre sauveur.





Fort de nombreuses pages d’enseignes et de boutiques sur son réseau (magasins, cafés, restaurants, fleuristes, etc.), Facebook les a encouragées à indiquer si le wifi était disponible gratuitement dans leurs locaux. Avec un but : proposer un service disponible depuis l’appli et listant tous les points de connexion wifi gratuit à proximité des utilisateurs. Cela s’appelle "Trouver un réseau Wi-Fi" et va vous afficher une carte avec tous les points de connexion aux alentours.





Le service était testé depuis plusieurs mois à travers le monde et la firme de Palo Alto en a tiré pleine satisfaction. "Nous avons trouvé que ce n'est pas seulement utile pour les personnes en voyage à l'étranger, mais aussi pour ceux tout simplement en déplacement, notamment dans les zones où les données cellulaires sont limitées", explique le réseau sur son blog.