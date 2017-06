Finies les bandes noires : YouTube adapte enfin son lecteur aux vidéos verticales

La plateforme de vidéos en ligne YouTube a été fondée en 2004 et rachetée par Google en 2006. Conçue à l’origine pour être utilisée sur un ordinateur, le site s’est ensuite adaptée peu à peu aux smartphones. Aujourd’hui, la majorité des internautes réalisent leurs vidéos à la verticale par le biais un smartphone. Et des applications, comme Snapchat, Instagram ou plus récemment Facebook, exploitent déjà ce format. Et pour cause : aujourd'hui, la plupart des utilisateurs qui tournent une vidéo à la verticale le font sans réfléchir, simplement parce que c'est le sens dans lequel ils tiennent leur téléphone.





YouTube n'avait donc pas d'autres choix que de s'y conformer. Parmi les autres nouvelles fonctions, la plateforme a lancé un mode "nuit" our son interface, afin de réduire la fatigue des yeux pendant les sessions nocturnes. Par ailleurs, le lecteur de Google a lancé récemment un format qui permet de diffuser des vidéos en réalité virtuelle partielle : au lieu de filmer à 360°, les créateurs de vidéos peuvent réaliser des contenus à 180°, une option qui simplifie grandement le tournage de ce type de productions.