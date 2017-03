L’inventeur du Flyboard obligé de quitter la France : "Ici on préfère sanctionner plutôt qu’encourager les innovateurs !"

Seule solution : quitter la France avec son invention sous le bras. "J’ai déjà refusé des avances de l’armée américaine ; 180 pays me font un pont d’or pour aller chez eux… Si je devais partir, ce serait à contrecœur", confie Franky Zapata.





Sur les réseaux sociaux, les réactions outrées ne se comptent plus. Une pétition, consultable ICI, a même été lancée. "Gardez le Flyboard et Franky Zapata en France ! " "Honte à la France", "voilà le mal de la France : on interdit les essais du Flyboard air alors que les américains bien malins sont intéressés !"