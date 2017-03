Galaxy Note7 explosif : Samsung va bien remettre des smartphones reconditionnés en vente

A deux jours de dévoiler son nouveau smartphone Galaxy S8, mercredi à New York, cette décision de Samsung a de quoi suspendre. Surtout après avoir tout tenté pour faire oublier le fiasco du Note7 et retardé sans doute le lancement du dernier fleuron de la marque. Pour Jan Dawson, analyste de l’institut Jackdaw Research, cela s’apparente davantage à "un faux pas" qu’à une bonne idée, bien qu’il trouve la démarche écologique louable. "Il aurait mieux valu faire ce qui était prévu initialement et abandonner complètement" le Note7, selon lui.





Greenpeace salue pour sa part "une immense victoire pour tous ceux qui se sont battus, et une nouvelle étape pour changer la façon de produire et de se débarrasser des objets électroniques". L’ONG alerte depuis des mois sur les conséquences environnementales d’un rappel massif.