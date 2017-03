Galaxy S8 et S8 Plus : ce qu'il faut savoir sur le nouveau smartphone de Samsung

Au premier coup d’œil, on est tout de suite séduit par son design épuré. La marque sud-coréenne a vu grand. Si bien qu’elle a doté ses deux nouveaux smartphones d’un écran incurvé sans bords (5,8 pouces pour le S8 et 6,2 pouces pour le S8 Plus), offrant une taille d’affichage maximale.





C’est d’ailleurs sur ce point que ce distinguent les Galaxy S8 et S8 Plus des deux derniers nés de son grand rival Apple. Les bordures noires sont pratiquement imperceptibles, tandis que le châssis des deux appareils est respectivement à peine plus grand que celui des iPhone 7 et 7 Plus.





Fini le bouton Home : celui-ci disparaît sous l’écran qui intègre désormais un capteur de pression. Le capteur d’empreinte digitale, jusqu’à présent intégré dans le bouton d’accueil, bascule quant à lui à l’arrière de l’appareil.