Ghost Recon Wildlands : pourquoi le nouveau jeu d’Ubisoft a failli créer un incident diplomatique avec la Bolivie

Vous incarnez un Ghost, un des quatre agents des forces spéciales américaines, qui doit stopper Santa Blanca, un cartel mexicain qui tente d’établir un narco-état en Bolivie en contrôlant la production de cocaïne et en faisant régner la terreur. Infiltration, sens tactique et vaste monde à parcourir sont au menu de ce jeu de tir nouvelle génération, splendide visuellement, intelligent dans son approche du jeu multijoueur. Les fans des licences Tom Clancy (Splinter Cell, The Division, etc.) seront aux anges. Ghost Recon Wildlands offre la possibilité de jouer en solo ou avec ses amis à tout moment, d’enchainer les missions dans l’ordre choisi. On aime l’obligation de faire parler sa réflexion avant de se jeter à corps perdu dans le combat, de parcourir ce très vaste monde ouvert pour concevoir son approche. Un vent de liberté dans tous les sens du terme, et du jeu.









GHOST RECON WILDLANDS

Un jeu Ubisoft disponible sur PS4, Xbox One et PC - PEGI 18