Gmail : méfiez-vous de cette arnaque au phishing très sophistiquée !

Plusieurs experts du piratage ont constaté que les assaillants se connectent immédiatement à votre compte une fois qu’ils ont récupéré vos informations d’identification. Ils utilisent alors votre adresse mail et vos pièces-jointes pour contaminer d’autres personnes parmi vos contacts. Mais ils peuvent aussi accéder, avec vos identifiant et mot de passe, à d’autres services Google. Ils peuvent aussi passer votre boîte mail au peigne fin pour trouver d’autres informations d’identification à d’autres sites et plateformes.





La page de phishing vers laquelle vous êtes redirigé après avoir cliqué sur l'image