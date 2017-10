Google Chrome : une fausse extension se fait passer pour AdBlock et infeste votre ordinateur

Bien loin des espérances des utilisateurs de cette extension, il s’agissait en fait d’un adware (logiciel publicitaire) qui ouvrait alors pléthore d’onglets pour afficher autant de publicités. SwiftOnSecurity a rapidement prévenu Google qui a depuis retiré l’usurpatrice du store. Pour passer les analyses et intégrés le store, l’extension frauduleuse a usé d’un stratagème tout simple : un subterfuge graphique. Ses créateurs avaient tout simplement remplacé le "l" de AdBlock Plus par un "i" pour en faire Adbiock Plus, a repéré Bleeping Computer cité par 01net. Un mélange de caractères romains et cyrilliques qui est fréquemment utilisé par les pirates pour détourner des sites internet, des extensions ou des logiciels.