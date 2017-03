Facebook, Google, Musk... les géants de la Silicon Valley veulent connecter votre esprit

Et la rumeur court qu’à Palo Alto, on s’intéresserait beaucoup à une interface cerveau-ordinateur. Mark Zuckerberg a toujours rappelé ses axes de réflexion pour son entreprise : réalité virtuelle, intelligence artificielle et accessibilité à internet pour tous. Il ne cache pas qu’il rêve d’objets permettant de lire la pensée et de communiquer grâce aux ondes cérébrales. Le rachat de la startup Oculus, conceptrice du casque de réalité virtuelle Oculus Rift, ne s’est sans doute pas fait sans raison. Business Insider affirme ainsi que la firme californienne travaille notamment sur un produit capable de capter votre état d’esprit à un moment donné et de le transmettre à votre interlocuteur. Une sorte d’émotion 2.0 qui transiterait à travers le web comme de la télépathie.





Google planche également sur un moyen de capturer vos émotions, mais au moyen du machine learning et du deep learning, ces technologies qui permettent à un ordinateur d’en apprendre beaucoup sur vous et d’adapter son comportement ainsi que ses connaissances. Google est déjà par exemple en capacité de détecter des émotions sur des photos et des vidéos. En ajoutant cela aux technologies de reconnaissance faciale, il ne lui reste pratiquement plus qu’un pas à faire pour poursuivre son analyse permanente de vos moindres états d’âme. L’université de Penn State a déjà fait un pas en ce sens en validant un brevet qui montre que les ordinateurs peuvent exploiter les données fournies et "calculer automatiquement les émotions suscitées par des images". Cela permettra à toute intelligence artificielle de comprendre et prédire des réactions émotionnelles.