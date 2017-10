Google Home Mini, l'enceinte connectée qui veut se fondre dans votre intérieur

Un an après la présentation de Google Home, deux mois après son lancement en France, la firme américaine s'apprête à mettre sur le marché une déclinaison plus compacte de son enceinte connectée dotée de Google Assistant. Présenté lors de sa conférence automnale mercredi 4 octobre, Google Home Mini fait partie des rares produits qui seront prochainement disponibles dans l'Hexagone.





Avec son grand frère, Home Mini partage plus qu'un nom. Il dispose de toutes les fonctionnalités inhérentes à l'assistant vocal de Google : connexion aux objets connectés compatible en Bluetooth, réponse à vos questions, gestion de votre quotidien (rendez-vous, rappel, etc.) et divertissement en permettant d'activer la musique ou de lancer des contenus sur d'autres appareils. Home Mini veut vous épauler au quotidien en vous obéissant au doigt et à la voix. Car il dispose aussi de commandes tactiles sur le haut (marche-arrêt pour la musique notamment ou les commandes passées) et sur le côté (volume).





Home Mini se présente sous la forme d'un mini galet (ou donut selon Google) au revêtement élégant en tissu (trois coloris disponibles : gris, corail et noir). L'enceinte n'est pas sans rappeler le Echo Dot d'Amazon qu'il vient frontalement concurrencer. Ce haut-parleur compact se fond dans n'importe quel environnement, tant qu'il y a une prise électrique à proximité. Pour l'activer, un simple "Ok Google ou Eh Google !" suffit.