Google lance le fact-checking sur son moteur de recherche

"En rendant ces vérifications plus visibles dans les résultats de recherche, nous pensons qu'il sera plus facile pour les gens de les examiner et de les évaluer, pour ensuite se faire leur propre opinion éclairée", ont écrit ce vendredi, sur ce blog, Justin Kosslyn, chef de produit au sein de Jigsaw, filiale de Google, et Cong Yu, chercheur pour Google Research.





Depuis l'élection de Donald Trump à la présidence des Etats-Unis, plusieurs géants d'internet ont pris des mesures pour lutter contre les fausses informations ("fake news") qui circulent en ligne, notamment sur les réseaux sociaux. Jeudi 6 avril, Facebook a annoncé la mise en ligne d'un petit guide accessible depuis les fils d'actualité des utilisateurs pour "repérer une fausse information".