Pixel 2 : comment Google s'est peu à peu immiscé dans la bataille des smartphones

Et cela fait 10 ans que Google a commencé à placer ses petits cailloux blancs. En 2007, le premier appareil pensé en interne se nommait alors Sooner (photo). Ce prototype, conçu déjà avec l’aide de HTC, proposait un format compacté qui rappelait le BlackBerry, avec tout le bas de l’écran occupé par un clavier physique. Dépourvu d’écran tactile, doté d’une définition aujourd’hui risible (320x240 px) et de 64 Mo de RAM, il ne verra jamais officiellement le jour. Car peu après, l’iPhone venait tout terrasser. Six mois plus tard, Sergey Brin et Steve Horowitz dévoileraient Android, pour le plus grand bonheur des autres constructeurs.





En 2008, Google noue un partenariat avec HTC et surtout l’opérateur T-Mobile. En résulte un téléphone mobile avec un clavier coulissable baptisé HTC Dream ou T-Mobile G1. Un appareil robuste qui tourne alors sous Android 1.0. L’ensemble n’est pas encore totalement optimal, mais les bases sont données avec l’arrivée de notifications et autres fonctionnalités, des boutons physiques qui annoncent les futurs boutons tactiles (Home, retour, appel…). Pour se servir de Gmail et Youtube sur un support mobile, parmi une cinquantaine d’applications téléchargeables, c’était alors la seule solution.





Google va progressivement s’installer dans les smartphones, mais par l’intermédiaire du système d’exploitation Android, qui devient le concurrent numéro un de l’iOS d’Apple. Disponible gratuitement, il permet aussi au marché du smartphone d’exploser, et les fabricants d’appareils se multiplient.