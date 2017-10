Google Play Store : huit applis Minecraft auraient contaminé deux millions d’appareils

En 2016, avec le boom des objets connectés dont sont friands les hackers, Symantec a recensé quelque 6,7 millions de bots supplémentaires dans le monde, dont près d’un cinquième se trouve en Europe (18,7 %). La France pointe au 16e rang mondial en population de bots, et au 8e rang des pays ayant connu le plus d’attaques contre les objets connectés. "L’an passé, 13,7 millions de Français ont été victimes d’actes de cybercriminalité, les bots et repères de bots étant un outil clé dans l'arsenal du cyber attaquant", souligne Laurent Heslault, expert en cybersécurité chez Norton by Symantec.