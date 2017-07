Partez visiter la station ISS dans les pas de Thomas Pesquet et Google

De la Terre à la lune ! Google a déjà cartographié toute la planète à l’aide de son service Street View. Il ne lui restait plus qu’à s’attaquer à l’espace. Et pour commencer, le géant américain a posé son appareil photo à bord de la Station spatiale internationale (ISS). Ou plutôt dans les mains de Thomas Pesquet, astronaute français qui y a séjourné de longs mois.





La conquête de l’espace à 360° et sans quitter son fauteuil bien terrestre, c’est donc pour maintenant. Durant plusieurs mois, les équipes de Google Street View ont mis au point un système, conçu en partenariat avec la Nasa et le Centre de recherche scientifique dans l’espace (CACIS), afin de pouvoir cartographier l’intérieur de la station ISS. Une visite en apesanteur des 15 modules qui composent l’ensemble et des deux véhicules d’amarrage.