Google Wifi, le routeur de Google qui veut améliorer internet à votre domicile

Internet est le cœur de métier de Google et il était logique que le géant américain fasse tout pour s'assurer que vous puissiez accéder de la meilleure manière possible à tous ses contenus et services. Alors il vient directement à votre secours avec un routeur nommé Google Wifi disponible dès ce lundi et sur lequel LCI a pu mettre la main en avance.





Ce petit routeur tout en rondeur et plutôt discret va être le sauveur de beaucoup de familles qui pensent toujours qu'aller au-delà du simple boitier triple play (Internet, TV, téléphone) des habituels fournisseurs d'accès internet n'est réservé qu'aux geeks ou autres informaticiens chevronnés. Ils vont être rassurés avec une solution des plus aisées à installer. Petit décryptage de ce nouveau venu et des questions que vous pouvez vous poser.