Gyropode, monoroue…. ou comment marcher en roulant

TOUT ROULE - Au début, on se montre sceptique face à ces roues électriques un peu étranges sur lesquelles les gens se déplacent dans la ville. Et pourtant : comme Gaëlle, nombreux sont celles et ceux à faire désormais leur trajet jusqu’au travail sur ces drôles engins. Ces nouveaux modes de transports, propres et rapides, font en effet de plus en plus d’adeptes dans nos villes…