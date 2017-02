Halte aux insultes ! Google sort l’artillerie anti-propos abusifs

Google et son incubateur technologique Jigsaw vont lancer Perspective, un outil qui va pouvoir identifier les commentaires abusifs. Fort de son travail sur l’intelligence artificielle, le deep learning et le machine learning – la faculté technologique d’un appareil à analyser, comprendre et apprendre les comportements-, le géant du web va apprendre aux ordinateurs à détecter les propos "toxiques".





Perspective ne sera pas un service en lui-même, mais cet outil s’adresse en premier aux medias et aux diffuseurs de contenus. "Nous espérons en faire un outil qui permettra d’améliorer de manière globale la qualité des conversations en ligne", avance Jared Cohen, patron de Jigsaw.