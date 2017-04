"Hello", c’est quoi ce nouveau bouton mystérieux sur Facebook ?

Reste que l'entreprise de Mark Zuckerberg ajoute et supprime régulièrement des fonctionnalités. Pourtant, le bouton "Hello" semble prendre ce chemin. Si Facebook n’a pas communiqué sur les ambitions de sa nouvelle fonctionnalité, difficile de ne pas penser aux applications de rencontres qui se multiplient, et que le premier réseau social mondial pourrait vouloir concurrencer.





Impossible de désactiver les notifications quand on nous envoie un "Hello". Encore pire, rien ne permet de désactiver tout court cette option. Si votre profil est accessible par une recherche, alors vous serez potentiellement la cible d'un "Hello" sorti de nulle part. Seule solution dans ce cas : passer votre profil en privé et ne plus apparaître dans les résultats de recherche.





Testé depuis peu par le réseau social, une autre fonction, "Discover People", permettra bientôt aux utilisateurs d'interagir avec des inconnus partageant les mêmes centres d'intérêt ou le même lieu de résidence. N'oublions pas que FaceMash, le tout premier réseau social de Mark Zuckerberg, consistait à noter les étudiantes d'Harvard en fonction de leur physique.