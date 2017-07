L'Hyperloop pourrait relier New York-Washington en 29 minutes : Elon Musk dit avoir décroché l'autorisation, mais...

Au-delà de ces problèmes de communication bureaucratique, Elon Musk va également devoir composer avec les limites techniques qui lui seront imposées. Comme le fait remarquer le Huff Post, il a fallu 13 ans pour creuser les 57,1 kilomètres du plus long tunnel du monde, celui du Gothard, en Suisse. Pour creuser les 390 kilomètres de l'Hyperloop, il faudrait alors, selon les calculs du site d'information, 83 ans. "En étant très optimiste, c'est-à-dire en se basant sur le record obtenu sur le Gothard par un tunnelier en 24 heures, soit 56 mètres, ce délai serait ramené à 19 ans au moins", ajoute le site.





Conscient de cet obstable, Elon Musk ne peut s'empêcher de s'amuser de la situation. Sur Instagram, il a décidé de lancer une course entre Gary, son escargot domestique, et le tunnelier qui s'occupera de relier New York à Washington. "La course entre Gary, notre escargot domestique qui vit dans un ananas, et Godot, notre tunnelier, commence bientôt!", s'exclame-t-il. À moins que l'inventeur de génie ne soit déjà en train de plancher sur la création d'un tunnelier ultra-rapide...