L’iPhone a 10 ans : retour sur l’histoire de la réinvention du téléphone mobile par Apple

Les plus basiques ne faisaient guère davantage que passer des appels, et plus on y ajoutait de fonctions, plus l'appareil devenait complexe à utiliser. Il fallait passer par un nombre incalculable d’écrans et de menus. Et pour cause : les téléphones portables de l’époque ne disposaient pas d’une bonne méthode de saisie. La plupart possédaient des touches physiques, qui s’avéraient insupportables pour naviguer dans l'interface.





Il existait bien des téléphones avec écran tactile. Toutefois, ils ne savaient pas détecter l’impact des doigts. Il fallait donc utiliser un stylet, et avoir deux mains libres : une pour tenir le téléphone, l’autre le stylet. Les équipes d’Apple ont compris rapidement que la manière la plus simple de palier à ce défaut était d’inventer des gestes tactiles, une technologie encore balbutiante à cette époque.