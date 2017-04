VIDÉO - Le fameux taxi volant "Sea Bubbles" se teste à La Ciotat

Cette innovation a vu le jour dans l'atelier de fabrication de Sea Bubbles, situé à La Ciotat. Fondée par un ancien champion de planche à voile, Anders Brigdal, et le navigateur Alain Thébault. En ce qui concerne sa mise à l'eau dans la capitale, Sea Bubbles a d'ores et déjà commencé le recrutement des futurs chauffeurs. Pour prétendre au poste, deux conditions sont requises : il faut être titulaire d'un brevet de secourisme et du permis de plaisance en eaux intérieures (Permis S) avec attestation spéciale "passagers".