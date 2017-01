Instagram lance une fonction pour diffuser des vidéos "live" éphémères

La fonction "Live" était jusqu’à présent réservée aux utilisateurs américains, elle est désormais disponible en France depuis ce mardi sur l'application Instagram. Le réseau social, propriété de Facebook, a choisi de miser sur la vidéo en direct éphémère, qui a notamment fait le succès de son concurrent Snapchat. Le principe est simple : quand vous lancez votre "Live", vos abonnés les plus fidèles sont avertis via une notification du démarrage votre show. Ceux qui n’ont pas la chance de vous suivre en live ne pourront pas, en revanche, regarder la vidéo plus tard. C'est d'ailleurs tout le principe.