Quand l'ancre d'un bateau prive un pays d'internet pendant trois semaines... Zoom sur le réseau sous-marin mondial

En 2014, Alan Mauldin, le directeur du centre de recherche de TeleGeography, expliquait à CNN que les pays souvent victimes de pannes étaient ceux qui ne pouvaient compter qu’un ou deux câbles pour alimenter le pays. Les pays africains étaient les premiers concernés. Une panne sur un câble et c’est tout ou partie du pays qui se retrouve hors de la toile.





Un petit groupe de compagnies est chargé d’entretenir les installations qui sont conçues pour au moins 25 ans. Plusieurs zones d’accord de maintenance des câbles (CMA) sont définies : ACMA (Atlantique), Méditerranée (MECMA), deux océans Indien et Atlantique (2OCMA), Asie du Sud-est et Océan Indien (SEAIOCMA), NAZ (Amérique du Nord) et Yokohama (Japon, Asie de l’Est). Cela permet aux différents opérateurs des systèmes de câbles sous-marins de partager les coûts.





Bien qu’ils aient la plus grosse capacité, les 13 câbles en service à travers l’Atlantique ne fonctionnent qu’à 20% de leurs possibilités. Depuis 2003, aucun nouveau câble n’a d’ailleurs été ajouté. Il faut dire qu’avec les améliorations technologiques, la quantité de données transportée croît sans que les opérateurs n’aient besoin de moderniser le matériel. A l’inverse, le câble est-africain, qui dessert des marchés moins importants, n’a pas la même force. Mais la majorité du réseau de l’Afrique est bien plus moderne et possède une marge de croissance plus conséquente, et donc à meilleur prix. Pourtant, le coût d’un câble installé au fond de l’océan se chiffre entre 300 et 400 millions de dollars selon la capacité consentie. Il dépend de la longueur et du nombre de pays à desservir.