iPhone : 8 conseils pour ne pas être en rade de batterie le soir du Nouvel An

Vos amis savent à tout moment où vous trouvez grâce à Facebook et vous en êtes ravis. Votre iPhone un peu moins. Le réseau social propose de se localiser en permanence (même lorsque vous n’utilisez pas l’appli) et cela a de terribles répercussions sur la durée de vie de votre iPhone entre deux charges. Et Facebook n’est pas le seul à agir ainsi et à utiliser en permanence votre position géographique grâce au GPS de l’appareil.





Comment faire ? Allez dans Réglages > Confidentialité > Service de localisation

A côté de chaque application apparaît l’usage de votre position qui en est fait (Jamais, quand l’appli est active, toujours). De manière générale, n’hésitez pas à retirer celles qui vous demandent votre position "Toujours", c’est-à-dire sans que vous n’utilisiez forcément l’application. Certaines applis n’ont également nullement besoin de votre géolocalisation excepté à des fins purement commerciales. Basculez-les en "Jamais".





Pas d’inquiétude, vous pourrez les remettre à tout moment ! Une étude a montré ces derniers mois qu’il était cependant moins énergivore d’utiliser la version mobile du site de Facebook que son appli. A bon entendeur…