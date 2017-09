iPhone X : Apple veut rassurer sur Face ID

Pour créer votre signature biométrique, l’iPhone X utilise simultanément la caméra en face avant, une caméra infrarouge, et un illuminateur infrarouge qui projette 30.000 points, de quoi créer un cliché du relief et des détails du visage, des empreintes mathématiques plutôt que des images proprement dites. Aucune de ces données ne quittera jamais l’iPhone, les images et les empreintes servant à calculer la signature de votre visage étant protégées dans "l’enclave sécurisée" du smartphone, une mémoire chiffrée inaccessible aux applications. Pour suivre l’évolution de vos traits, de votre coupe de cheveux ou de votre barbe de trois jours, l’iPhone pourra garder de nouveaux clichés au fil des déverrouillages, clichés qui eux non plus ne seront pas stockés tels quels, et toujours circonscrits à la même mémoire sécurisée. Conséquence : comme pour les empreintes digitales de TouchID, si vous changez de combiné, vous devrez reprendre à zéro la procédure d’inscription biométrique.





Si les composants qui font tourner Face ID ne sont pas nouveaux (on en trouvait certains dans le capteur Kinect de la Xbox, par exemple), Apple a pris son temps pour affiner l’authentification, utilisant un milliard de photos en 2D et 3D de visages du monde entier, pour s’assurer que l’identification fonctionne avec ou sans lunettes, foulards, ou lentilles de contact. Pour s’assurer qu’on ne puisse pas déverrouiller votre iPhone sans que vous le sachiez, pendant votre sommeil par exemple, le système s’assure non seulement que vos yeux sont bien ouverts, mais aussi que votre attention est dirigée vers le téléphone.





Selon Apple, la probabilité qu’une personne prise au hasard puisse passer la barrière de Face ID sur votre téléphone est d’une chance sur un million. Pour comparaison, le même Apple estimait que Touch ID avait une probabilité de "faux positifs" de un sur 50.000. Seules failles connues dans Face ID : les vrais jumeaux, trop ressemblants pour que le système ne les distingue à coup sûr, et les enfants, dont les traits ne sont pas encore assez définis.