James Cameron dit oui à un jeu vidéo sur Avatar

En attendant les suites sur grand écran, vous pourrez retrouver l’univers d’Avatar sur vos consoles de jeux et PC. L’éditeur de jeux vidéo Ubisoft (Assassin’s Creed, Far Cry, Splinter Cell, Ghost Recon Wildlands, Just Dance…) a annoncé, ce mardi, un partenariat avec Fox Interactive et Lightstorm Entertainement pour développer un jeu reprenant les codes de l’œuvre de James Cameron.





Le réalisateur a d’ailleurs été associé à la création du jeu qui sera développé par Massive Entertainment, un studio d’Ubisoft auquel on doit déjà le très réussi Tom Clancy’s The Division, succès du début d’année 2016 et prochainement adapté en film avec Jake Gyllenhaal et Jessica Chastain au casting. Dans la vidéo de présentation, Cameron explique avoir été convaincu par la vision que les développeurs avaient de la lune de Pandora, mystérieuse et dangereuse, élément incontournable d’Avatar.