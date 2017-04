Japon : une exposition où vous pouvez commander à distance les œuvres d'art depuis votre ordinateur

Une exposition d’art à voir depuis son canapé. Les artistes japonais So Kanno et Yang02 ont mis au point une installation à partir d’objets connectés, qu’il est possible de commander depuis n’importe où dans le monde, avec un ordinateur. Installée dans le Centre des Arts et Médias de la ville de Yamaguchi, cette exposition, baptisée "Avatars", rassemble 16 objets, tels que des ordinateurs Mac, un vieux téléphone à cadran, une statue montée sur patins, ou encore un aspirateur.





La particularité ? Ils sont tous connectés à Internet. Ainsi, n’importe quel internaute dans le monde peut les commander à distance depuis son ordinateur. Il suffit pour cela de se rendre sur la plateforme du musée et de cliquer le bouton "Enter". Pendant à peu près trois minutes, les internautes sont à la commande d’un objet qui leur est attribué de manière aléatoire. Chacun d’entre eux est équipé d'une caméra et d'un micro pour permettre aux "visiteurs" d’incarner au mieux cet objet.