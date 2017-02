Call of Duty, FIFA 17, For Honor... A quoi tu joues cette semaine ?

FIFA 17 jeu le plus vendu de 2016

2016 fut une année record pour le jeu vidéo en France, selon les chiffres dévoilées par le Syndicat des éditeurs de logiciels de loisirs (SELL). De plus en plus de jeux s’achètent en téléchargement (46% des ventes en dématérialisé) contre 40% pour les boîtiers physiques et 14% de jeux mobiles. Comme chaque année depuis quatre ans, le football est à l’honneur. FIFA 17 (EA) est le jeu le plus vendu de l’année (1,4 million d’exemplaires, toutes plateformes confondues), mais aussi le bien culturel le plus vendu de l’année en France. Il devance Pokémon Soleil/Lune (Nintendo 3DS) et Battlefield 1 (EA). A noter que le jeu FIFA 16 clôt le Top 10. La saga Call of Duty classe également deux épisodes dans le Top 10 (Infinite Warfare 4e, Black Ops III 9e). Bien que sorti il y a plus de trois ans, GTA V occupe encore la 5e place des ventes (Take Two) avec 452.636 unités encore vendues.