Castlevania, Call of Duty, eSport, Injustice... A quoi tu joues cette semaine ?

For Honor

Viking, chevalier ou samouraï : choisissez le guerrier que vous souhaitez être et lancez-vous sur le champ de bataille des terres de Valkenheim, Ashfeld et Myre face aux autres civilisations de combattants. A l'épée, au sabre et autres armes blanches, jouez avec les atouts de votre catégorie de guerrier pour étendre votre empire. Loin des habituels jeux de tir ou de baston aux poings, For Honor innove avec un retour au combat "à l'ancienne". Et le jeu est bien plus subtil qu'on ne pourrait le croire. Il faut un temps pour s'acclimater et maîtriser l'art de la guerre de chacune des civilisations et de chaque classe de guerriers qui la compose. Ne pensez pas y aller en force, en appuyant sur tous les boutons, ou vous ne ferez pas long feu dans le combat. Soyez stratégique et patient pour parvenir à vos fins. Et un très gros point pour les décors somptueux de l'univers de For Honor. A jouer en solo, mais en multijoueurs pour en profiter pleinement.





Un jeu Ubisoft disponible sur PS4, Xbox One et PC – PEGI 18