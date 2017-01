Visitez la cité antique de Petra en 360° depuis votre canapé avec Google

Tout au long du parcours, des commentaires (uniquement en anglais, pour le moment) et des animations interactives vous accompagneront afin de découvrir l’histoire de la civilisation nabatéenne, ainsi que les vestiges de cette cité vieille de 2000 ans. Son somptueux théâtre taillé dans la pierre, où se déroulaient, du temps des Romains, les combats des gladiateurs. Ses magnifiques tombeaux cachés. Sans oublier le Deir (le "monastère" ), l’un des bâtiments les plus connus de Petra. "Nous avons utilisé la cartographie à 360°, des images satellites et plusieurs millions de photos pour reconstituer six des plus beaux panoramas emblématiques de Petra, que vous pourrez explorer", explique Google dans un communiqué.





Pour profiter pleinement de ce trek à 360°, vous aurez besoin d’utiliser un casque de réalité virtuelle, à l’instar du fameux Cardboard de Google (environ 15 euros) qui permet de transformer votre smartphone en visionnneuse. Rendez-vous ensuite sur la page dédiée de Google depuis votre smartphone. Si vous n’avez pas de casque VR à disposition, vous pouvez toujours l'explorer depuis votre smarphone ou votre ordinateur, en utilisant l'application Street View de Google.