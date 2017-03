"Journée du sommeil" : la chambre succombe aussi au tout-connecté

Pour se réveiller en forme, vous pourrez aussi bientôt compter sur Bonjour, un réveil connecté conçu par Holî (Prix : 249 € - Disponible second semestre 2017). Il surveille votre sommeil grâce à ses capteurs, va vous réveiller au bon moment. Car, connecté à l’appli et donc à votre smartphone, il sait à quelle heure est votre premier RV, connaît l’état de la météo et du trafic, etc. Il va s’assurer du réveil parfait en musique (grâce au streaming musical) et lumière (façon simulateur d’aube). Il se relie aussi aux objets connectés de la maison (thermostat de la chaudière, détecteur de mouvement, lumière, etc.) et vous alerte de toute situation. Holî a également créé SleepCompanion (prix : 79 €), une ampoule pour votre lampe de chevet qui va se synchroniser avec votre rythme biologique et ajuster la lumière selon le moment et vos besoins.