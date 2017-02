Journée mondiale sans Facebook : Comment j'ai (sur)vécu deux jours loin des réseaux sociaux

"Melinda, on a pensé à toi pour une mission : mardi, c'est la journée sans Facebook et on aimerait que tu testes toute une journée sans aller sur les réseaux sociaux, voire le week-end. Ça te dit ?" – "Vous êtes dingues, je ne vais jamais y arriver !" Et soudain, j'ai une vision cauchemardesque de mon week-end que j'imaginais plutôt calme, à faire ce que je voulais, loin de la rédaction mais pas de mon smartphone…





Voilà près de 10 ans que je suis inscrite sur Facebook, quasiment neuf ans que je sévis sur Twitter et six que je poste des photos sur Instagram. Je partage quotidiennement mes délires, petites phrases et informations sur les réseaux, lisant et échangeant avec ceux qui veulent réagir. Journaliste est (aussi) un métier de communication et les réseaux sociaux sont devenus quasi incontournables. Autant dire que m'empêcher d'y aller revient à me bâillonner, à me punir.





Et puis le week-end, j'ai le temps d'y errer à l'envi. Pour moi, c'est un peu une période faste entre évènements sportifs, émissions comme The Voice ou On n'est pas couché autour desquelles on a pris l'habitude de se retrouver entre twittos pour dire tout et n'importe quoi. Vais-je surmonter le manque ?